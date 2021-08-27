【Wen姐筆記】電傳金不同調 月線卡卡？空軍日固尾要緊

台股大盤昨日勇闖月線，但跳空開高之後，反而引來短線獲利下車賣壓，演出開高走低，所幸仍守住 17000 點大關，以 17066.96 點作收，成交值略增至 3771 億元。今天又是周五「空軍日」，電子傳產與金融如無法齊力攻堅，尾盤的表現將成為關鍵! 多方防守關鍵為 16947 點。關鍵點位為 16919、17023 與 17123 點。

台股昨日企圖跳高直接挑戰 17200 點關卡，但未能成功，連 17100 點城池也無法守住。今日如再度上演 17000 點攻防戰，16947 射門區就是重要關鍵位置。17000 點兩端哨站為 16977 與 17023 點。只要挺住 17055 點，即未放棄挑戰月線。17100 點城池與兩端哨站 17077 與 17123 點，如能闖過，多方才有機會再次挑戰 17153 與 17200 點城池! 17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點。

但如 16947 點棄守，則得留意 16900 點城池攻防，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，如棄守本波反彈攻勢恐將熄火。如續往 16853 與 16800 點回測，16800 點城池兩端哨站為 16777 與 16823 點，如 16747 與 16700 點再度棄守，16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點，須提防空軍再次來襲!

台積電單一個股占加權指數權重已高達 28.6%，拉抬台積電或摜壓台積電，對指數影響重大。尤其當指數處於重要關鍵位置，例如重要均線，或創高破低關前， 常見台積電有特殊表現! 不過對投資人而言，如果只單拉台積電撐住指數，反而有掩護中小型股出貨的疑慮，因此「拉積盤」常常讓投資人只賺了指數，卻常常賠個股差價! 台股要闖過月線關卡，台積電續強是必要的，但絕對不宜只拉抬台積電，否則多方好不容易凝聚的人氣與信心，恐又得面臨空襲警報考驗!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)