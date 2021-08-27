歐洲線運價連3跌 美國線續創高

上海航交所今 (27) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 45.44 點至 4385.62 點，周漲 1.05%，並續創新高，增幅略小於上周的 1.37%，而三大遠程航線表現仍分歧，美東線和美西線運價均續創高，歐洲線則連 3 周下滑。

據 SCFI 報價，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 11138 美元，續漲 262 美元，周漲 2.4%，低於前一周的漲幅 4.06%，美西線也續漲 22 美元至 5949 美元，漲幅 0.37%，也低於前一周的漲幅 3.19%。

而歐洲線每 TEU 續跌 33 美元至 7365 美元，周跌 0.45%，呈現連 3 周下跌。

貨攬業者指出，近來歐洲線運價略有走跌跡象，主要是因近期新下水大船多投放在歐洲線，使價格趨於平穩，但實際上需求仍持續增加中。

若從 Drewry 世界貨櫃指數 (WCI) 來看，至 8 月 26 日，一周來續漲 2% 或 205 美元，每 FEU 運價達 9818 美元。

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 已表態，目前市場需求遠遠大於供給，推升運價走勢，即便進入第四季相對淡季也不悲觀。