〈熱門股〉杏一全年展店數將超標 周漲26%創5年新高

連鎖醫療通路商杏一 (4175-TW) 今年上半年展店數已達 24 家，有機會超越展店頂標目標 30 家，今年全台總店數將突破 300 家，激勵本周股價走揚，周五 (27 日) 一度逼近百元大關，惟漲幅收斂收在 91.9 元，周漲 26.4%，創 5 年來新高。

杏一全台共有 287 家門市、中國共有 16 家，每年展店數目標維持年增 10%、約 20-30 家，今年上半年淨增加 24 家，全年有機會突破 30 家，明年將拓展約 30 家新門市。

杏一門市分為醫院型與社區型門市，台灣市場近年積極拓展社區型門市，目前社區型門市攀升至 60 家，營收比重近 2 成，看準民眾仍有購買處方用藥需求，未來社區型門市將擴大健保藥局數量。

杏一也坦言，醫院型門市營收比重高達 8 成，持續受到疫情衝擊，門市人流量下降 2-3 成，導致營收、毛利率下滑，若下半年國內疫情趨緩、逐步解封，預期看病剛性需求將會快速恢復，營運將有機會顯著成長。

中國門市以醫院型門市為主，展店數目標同樣維持每年 10% 成長，不過去年中國疫情嚴峻，醫院管制嚴格，新門市展店進度被迫暫停，近期則是會先開設一家門市。