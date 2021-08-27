中國開放高風險族群施打第3劑加強針 暫不開放全面接種

中國週五 (27 日) 宣布，將開放對身處高風險工作環境、60 歲以上和免疫功能較低的族群施打第三劑新冠疫苗加強針，但全面開放施打仍有待進一步研究。

國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，經專門研究發現，在接種疫苗後抗體下降後，接種第三劑加強針非常安全，且從免疫原性角度來看，疫苗保護力也能獲得提升。

鄭忠偉稱，專家建議對暴露於高風險工作環境的人群，如海關、航空、醫療機構等，以及免疫功能較低或 60 歲以上族群，在完全接種 6 個月後可施打 1 劑加強針。因應工作、學習、交流等需求，以及必須赴高風險地區或國家的族群，也建議完全接種滿 6 個月後進一步施打加強針。

針對現階段是否對全體族群施打加強針，專家建議等待進一步研究，且須根據疫情狀況做出綜合判斷。

繼以色列、美國到部分東南亞國家，當前已越來越多國家跟進施打加強針。

鄭忠偉表示，科興生技和國藥控股進行的研究發現，在完全接種疫苗後 6 個月施打加強針，抗體水準將大幅提升。

另外，中國疫苗研發商康希諾生物 (CanSino Biologics Inc.) 此前表示，相較於以其他新冠疫苗作為加強針，將其研發的一次性病毒載體疫苗作為加強針，引發的免疫反應更為強勁。