豐田半導體供應商：車用晶片荒2022年一整年仍無法解決

日本晶片供應商羅姆半導體 (Rohm) 表示，汽車和工業機械使用的重要半導體，至少到明年一整年仍將供不應求，對全球晶片荒發布最新警訊。

羅姆半導體總部在京都，客戶包括豐田、福特和本田汽車，該公司執行長松本功 (Isao Matsumoto) 接受彭博訪問時表示，關鍵原物料和整個產線面臨短缺，讓營運面臨阻礙。

羅姆半導體去年 9 月開始提升產能，本會計年度計劃加碼 700 億日圓 (6.36 億美元) 支出，但因為生產用機械交貨時間比預期久，投資收益要花更長時間才會實現。

松本功說：「我們的生產設施從去年 9 月到現在一直保持產能全開的狀態，我想就算到明年，也不見得可以滿足所有待完成訂單。」

在羅姆半導體之前，英飛凌 (Infineon) 等同業同樣警告，供應鏈問題延燒的時間可能比預期更久。

Susquehanna Financial Group 數據顯示，目前晶片交期超過 20 周，從日本到東南亞都因為疫情影響，未能恢復正常運作。

原物料、零組件短缺，加上海陸空運輸壅塞，迫使全球汽車大產減產，豐田上周表示將暫停 14 座工廠的生產作業。

羅姆半導體的車用晶片用途包括電源管理、空調、照明和娛樂，對該公司來說，供應最吃緊的是生產導線架的材料。

雖然產品短缺可能有益於半導體廠獲利，但一些分析師警告最終可能出現需求突然下降的情況，等到擴充的產線挹注產能，客戶可能也備好足夠的庫存了。

晨星股票研究主管 Kazunori Ito 說：「眼前的供應緊縮，是因為供應商產量不足，以及焦慮的製造商試圖買進超過實際需求的零件。這兩個現象應該都會在 2023 年左右消失。」

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