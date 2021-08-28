上海到鹿特丹貨櫃逼近1.4萬美元 運價高漲苦了歐洲中小企業

運價高漲，最新數據顯示從上海到鹿特丹一只 40 呎貨櫃漲到接近 1.4 萬美元，加上全球供應鏈遲遲沒有緩解，亞洲製造商品要運往歐洲耗時更長時間，都讓歐洲眾多仰賴進出口貿易的中小企業苦不堪言。

Drewry Supply Chain Advisors 資料顯示，從上海到鹿特丹一只 40 呎貨櫃周四報價 13,787 美元，五年前平均價格只有 1,670 美元。

如今運費幾乎占了一大箱貨物成本的 3%，是前幾年的 10 倍，這些貨櫃通常裝著服飾和玩具，如果載的是體積更大、利潤更低的家具或家電，運費占比更高。

上海到鹿特丹一只 40 呎貨櫃報價。來源: Bloomberg

對規模中小型的企業來說，吸收運費的難度一下子提高不少，畢竟他們不像大公司，對全球貨運握有更大的議價權和迴旋空間。

代表歐洲中小企業貿易組織 SME United 的企業政策主任 Luc Hendrickx 說：「歐洲規模較小的企業居於次要地位。」

根據歐盟執委會數據，歐洲大陸仰賴國際貿易的中小企業共雇用 600 萬人，2017 年有 32% 進口、41% 出口來自這些中小企業。

另一方面，根據周五公布的數據，德國 7 月進口商品價格比去年同期上漲 15%，是德國進口物價通膨 1980 年代初期至今最大漲幅。這凸顯供應鏈吃緊造成的問題，並導致企業紛紛把成本轉嫁到顧客身上。

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