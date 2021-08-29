雙A迎戰傳統旺季需求 轉攻專業型市場

下半年筆電出貨轉由主流消費、商用機種接棒，品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 迎戰傳統旺季，均擴大搶進專業型市場，除電競應用外，雙 A 同樣鎖定創作者市場，其中，華碩周四 (2 日) 將舉辦新品發表會，市場預期將推出一系列 ProArt 創作者系列新品。

華碩繼 8 月再度聯手知名電音 DJ Alan Walker 推出新款電競筆電，搶攻跨域、專業型市場商機，再發出邀請函宣布，將在台北時間 2 日晚間 11 點舉辦《CREATE THE UNCREATED》線上新品發表會，據悉，華碩這場新品將鎖定 ProArt 創作者產品線推出筆電新品。

分眾市場已成為品牌廠策略布局方向，以華碩為例，目前筆電產品線除消費性外，還包含 ROG 電競、ProArt 創作者等，其中，華碩 ROG 電競營收就已占整體營收約 40%，凸顯分眾策略奏效，華碩指出，未來也將強化創作者領域、開發具潛力市場。

宏碁近年同樣擴大電競、創作者領域布局，今年更進一步將強固型電腦獨立出來為 Enduro 系列，同時升級創作者系列產品規格，旗下 ConceptD 系列筆電，將全面搭載英特爾 (INTC-US) 第 11 代 H 系列處理器、輝達 (NVDA-US)RTX 30 系列或 Ampere 架構的 RTX 專業級筆電顯示晶片，也發表 SpatialLabs 開發者計畫，提供創作者 3D 立體體驗。

展望下半年營運，雙 A 同聲缺料狀況持續，但整體供給仍大於需求，華碩就預估，第三季筆電出貨量將保持成長，季增 15-20%、年增 10%，並認為遠距學習、遠距工作、混合工作型態等都已是不可逆的新常態，將支撐個人電腦產業發展。