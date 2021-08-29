禾聯碩龜山新廠年底完工啟用 企業總部同步亮相

家電廠禾聯碩 (5283-TW) 龜山 A7 產專區新廠，建案已進入最後階段，預計今年底完工，新廠面積將是現有廠房兩倍大，除了打造成集團營運總部外，將把高雄冰箱產線遷移至新廠，提升集團營運綜效。

禾聯碩位在桃園龜山 A7 園區的新廠，土地 3313 坪、建坪達 2.5 萬坪，目標今年底完工後，明年農曆年前，現有廠房產線將陸續移至新廠房，新廠房將做為集團營運總部。

副總經理雷鎵駿表示，新廠房除了是液晶電視、洗衣機、空調、生活家電等物聯網家電的生產新據點外，由於過去冰箱多為委外代工，為讓產品開發更多元且集中產品生產，縮短物流時間，新廠房年底將陸續導入冰箱產線，未來冰箱將採自產自銷。

雷鎵駿指出，新冠疫情爆發以來，消費者對冰箱、冷凍櫃需求暴增，尤其冷凍櫃銷量更是大幅攀升，今年開發新品，將掀蓋式冷凍櫃、體積較龐大，改良成直立式冷凍櫃，未來也會在新廠生產。

展望後市，禾聯碩下半年將主攻小家電產品，尤其今年上半年業績年增 3 成，看好動能將延續，並推動差異化商品，如抑菌風扇、咖啡機等，加上天氣好轉、主要賣場人流回籠，以及政府五倍券推動下，下半年營收力拚回升。