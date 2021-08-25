英特爾交貨延期 美能源部將向Nvidia採購超級電腦應急

路透 (Reuters) 周二 (24 日) 引述消息人士報導，美國能源部 (DOE) 旗下阿貢國家實驗室 (ANL) 將向 Nvidia 與超微購買超級電腦，原因是英特爾超級電腦已延後交貨長達數月。

消息人士表示，美國規模最大實驗室 ANL 這次向 Nvidia 、超微購買代號為北極星的超級電腦，將不會取代英特爾「極光」超級電腦，北極星將成為極光的軟體測試機。

消息人士說，北極星超級電腦採用 Nvidia 的 A100 GPU 和 AMD Milan 伺服器 CPU，雖然北極星超級電腦具備百萬兆次運算能力 (ExaFLOP)，但效能仍不如極光超級電腦強大，大部分運算速度較慢。

在資料中心市場，超級電腦訂單已是英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 積極拓展的終端市場。美國的超級電腦為醫療保健、氣候和其他研究人員做科學工作，並對核武進行虛擬測試。

DOE 於 2019 年宣布將向英特爾購買極光超級電腦，原先預計將在今年交貨，然而，至今英特爾仍未出貨關鍵的 Ponte Vecchio GPU 和 Sapphire Rapids CPU。

英特爾今年 6 月表示，Sapphire Rapids 將延後至 2022 年才能投產，英特爾發言人 Will Moss 周二表示，該公司仍致力於明年出貨超級光超級電腦。

這筆價值 5 億美元的超級電腦合約要求英特爾和合作夥伴需提供一台具有 ExaFLOP 的超級電腦。由於極光超級電腦的延誤，位於田納西州的橡樹嶺國家實驗室的超級電腦有望成為美國第一台擁有 ExaFLOP 能力的電腦，該電腦是由超微與慧與科技 (HPE-US) 打造，前者晶片預計將於今年底出貨交付。