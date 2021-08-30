〈書摘〉台股局勢詭譎，想進場又怕買錯股瞬間住套房……

台股局勢詭譎，想進場又怕買錯股瞬間住套房…… 看準這 10 個選股訣竅，你也能買進績優好股，坐領高股息！

台股漲跌不定，買進各類當紅話題股的時候，也要時時擔憂會不會哪天突然慘跌，讓昨天還在春風得意的少年股神，瞬間淪落到只能睡公園。尤其是當股價上沖下洗，陰晴不定的時候，更是讓股民的心情像洗三溫暖一樣。

相形之下，追求高股息的長線投資人便顯得高枕無憂。根據報導，近來隨台股進入除權息旺季，高殖利率題材不僅讓個股相對抗跌，不少投資人也陸續領到股息，攤開今年殖利率排行，股息高於 7% 的個股竟高達 74 檔。也就是說，只要抱對這些高股息股票，就能安穩獲得 7% 股息，若再算上股價漲幅的獲利，這些長線投資人可以說是荷包滿滿。

聽到這樣的好處，你是否也開始嚮往高股息的投資模式？讓英國特許金融分析師陶德．溫寧告訴你，這樣的好股票到底怎麼選……

如何維持股息優勢

1. 耐心是股息投資成功的要件

一開始投資配息股，收入報酬並不多。短期的本益比擴張或收縮，會大幅影響報酬。但是長久以往，公司的潛在能力會反映在股息漲幅中，會大幅影響投資成功（或失敗）。如果不願意給股票足夠的時間，如果連五年都等不到，無法看到從投機報酬，轉為投資報酬的平衡轉變，那麼就不要進行股息投資。

2. 自由現金流最重要

大家太過重視公司的盈餘，以及可領到的股息。俗語說，利潤是意見，但是現金是事實。

最終，股息來自於自由現金流，也就是公司再投資業務後剩下的現金流，並非權責發生制為基礎的利潤。公司能夠發行債券，暫時還能夠發放股息，但並非長久之計。

3. 把股息當作另類績效指標

多數投資人，都會參照富時綜合指數（ FTSE-All-Share Index）或標準普爾五○○等整體市場指標，衡量自己的績效。這個方法本身並沒有錯，但是每年的績效可能不正確。

舉例來說，你的風格可能不利於當年的情勢，你反倒要替投資組合設立目標股息成長率，像是每年成長百分之六，然後看看當年是否超過這個數字。

分析股息成長，能夠把注意力維持在長期業務基本面上，也就是該注意的重點，如此才能夠進行成功的股息投資。

4. 瞭解公司的競爭地位

公司運用現金流，再投資高報酬專案成功的程度，會決定其股息增長的速度。若競爭對手進入市場，侵蝕公司利益率，管理團隊和董事就比較不會決定發放股息。因此投資前，就要問問自己：「如果我的資本足夠，會如何干擾公司？讓我停手的原因有什麼？」如果你答不出來，那麼就走人吧。

5. 花時間研究管理團隊

如果你要買下當地肉舖的一點股份，會想先知道，老闆是否正直又有技巧。你在研究大型公開發行公司時，也是一樣。上網搜尋公司執行長或財務長的採訪影片，閱讀其年報中的介紹，衡量其分紅指標（可於薪酬報告中找到），看看他們自己持有多少股份。一家公司如果一直調漲股息，同時盈餘成長也能趕上，就代表管理團隊在維護長期股東的利益。

6. 槓桿過高往往會導致股息下跌

沒有債務的公司不會破產，同樣我也還沒聽過，沒有債務的公司縮減股息。這不是說你應該只投資沒有債務的公司，而是要密切注意，公司槓桿相較於同儕的程度。其餘如果維持不變，著重週期性的公司（採礦、石油與天然氣、商品製造商），槓桿就較低，而著重防禦的公司（消費品、醫療保健、公共事業）等，現金流相對穩定，所以處理債務的能力就較佳。

7. 要注意同業的股息政策

公司的董事會不會憑空決定股息政策。要決定明年支付的股息時，多數的董事會都會拿自家公司的收益率與同儕相比。如果公司的收益率為百分之五，而同儕只有百分之二，管理團隊和董事會可能會考慮留下更多現金，再投入公司。這時，進行大規模收購，或面臨衰退的環境，他們可能會重新設定股息政策。

8. 別忘了支付股息的小市值公司

股息投資組合往往都是績優股，當中有許多與整體市場報酬的關係密切。支付股息的公司規模較小，投資人可能就會忽略，但卻是讓人動心的長期的機會。把注意力放在市值小、債務低（或最好沒有）、持續提升股息的公司，而且管理團隊至少要持有百分之五在外流通的股份。

9. 避免超高股息收益率

收益率為百分之八的公司，看起來絕對很吸引人。市場恐慌的時候，甚至值得入手。但多數時候，收益率如果是市場平均的二倍或二．五倍，有可能代表公司有問題。市場並不會持續發放這麼好的收益率。公司接下來是否能夠發放股息，其他投資人如果不擔心，就是賭股價會比較高，收益率因此會降低。

10. 估值很重要

有些投資人很在意股息，會太在乎收益率，而忽略估值。收益率較高本身就是價值訊號，審慎的投資人應該把收益率與自由現金流收益率（每股自由現金流除以價格）、本益比、折價現金流模型等元素，一起考量。如果明後年股價下跌百分之二十，百分之三的股息收益率就不痛不癢了。

來源：樂金文化