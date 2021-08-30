迷因股熱潮再現！Support.com盤中一度再飆50%

繼 GameStop(GME-US)、AMC 娛樂 (AMC-US) 後，隨著散戶投資人將目光轉向新的標的，軟體業者 Support.com (SPTR-US)週一 (30 日) 盤中一度狂飆逾 50%，迷因股熱潮再現。

Support.com 這家鮮為人知的軟體供應商已連續 8 天上漲，過去 7 天狂飆 223%。Support.com 週一以每股 36.78 美元開出，漲幅近 40%，盤中漲幅一度突破 50%，市值飆至 9.58 億美元。

(圖：Bloomberg)

另一方面，數位行銷公司 Vinco Ventures(BBIG-US) 週一也以每股 9.09 美元開出，漲幅逾 70%。

這波猛烈漲勢令人回想起 1 月時的史詩級軋空潮，當時在 Reddit 論壇上的散戶群起買進拉抬 GameStop、AMC 等迷因股，導致對沖基金損失慘重。

S3 Partners 指出，Support.com 目前空頭部位與流通股比例接近六成，Vinco Ventures 為兩成，均遠高於 5% 的平均水平，兩支股票的空頭部位總規模約 2.16 億美元。

此外，Quiver Quantitative 數據顯示過去 1 週以來，SPRT 在 Reddit 論壇 WallStreetBets 上的談論次數增加了 66%。

其他受散戶熱烈歡迎的股票包含 Aterian(ATER-US)、Meta Materials(MMAT-US)、Naked Brand(NAKD-US)、Root Inc.(ROOT-US) 和 Oragenics Inc(OGEN-US)。

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