反壟斷瞄準油氣產業！FTC擬加強打擊非法合併、共謀抬價行為

為了緩解汽油和天然氣價格的強勁漲勢，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 計畫對石油和天然氣公司的反競爭行為強化執法，打擊非法合併並調查大型連鎖加油站是否共謀抬價。

FTC 主席麗娜汗 (Lina Khan) 上週致函白宮經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 表示，FTC 正在研究打擊石油和天然氣產業併購的方法，誓言採取更多行動，打擊石油和天然氣產業的非法合併。

麗娜汗還計畫實施「事前批准」制度，並調查全國連鎖加油站是否串通推高汽油價格。

麗娜汗說：「我們必須判斷，大型全國連鎖店與加盟商之間的權力失衡，是否迫使加盟商必須以更高價格販售汽油，使大型連鎖店從中受益。」

產業分析師指出，目前天然氣價格已升至 3 美元以上，為 2014 年以來最高水平，近期隨著颶風艾達 (Ida) 挾強風侵襲路易斯安那州，天然氣價格恐進一步上揚。

上述僅為白宮廣泛反壟斷行動的一部分，美國總統拜登曾在 7 月簽署行政命令，敦促聯邦政府對科技、醫療保健、農業和製造業等領域的壟斷行為採取行動，以促進美國經濟競爭。

反壟斷專家 Matt Stoller 稱道：「我們到處都看得到價格哄抬行為，FTC 試圖阻止這種情況，如果你擁有一地的多數加油站，你就能自己控制價格，或是與他人勾結。」