〈房產〉遞延買盤歸隊換屋升溫 房市8月交易量增逾1成

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 8 月前 28 天的市場交易狀況，過去 3 個月因疫情而觀望的遞延買盤回籠，8 月的交易量較 7 月增加約 16%，和去年同期相比則大致持平，而永慶房產集團統計，8 月門市交易量也較 7 月成長 12%

信義房屋統計顯示，全台六都之中新北市表現較佳，月增幅度達 18%，且較去年同期增加約 7%，整體房市除了首購買氣穩定外，換屋型的買氣復甦跡象更為顯著。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，原本疫情前房市買氣就維持相當熱絡，疫情出現對房市短期衝擊影響為「量大於價」，而隨疫情狀況逐漸穩定，過去三個月累積的遞延買盤，也在 8 月陸續重新回到市場上購屋，房市也回到疫情前熱絡的市況。

統計主要的成交總價帶可發現，整體首購買氣維持穩定，不過換屋型買方在 8 月表現活躍，總價 1500-5000 萬元的產品，成交佔比都較上月明顯拉高，台北市總價 2500-5000 萬元的交易比重增加，新北市則是總價 1500-3000 萬元的產品，交易比重較上月成長，反映雙北市在疫情逐漸穩定狀況下，換屋型產品的買氣明顯復甦。

在全台主要都會區的表現部分，信義房屋門市雙北市因為之前受到疫情影響最大，相對遞延回流的買氣表現也較強，台北市交易量月增 27%，但年減 12%，新北市同步月增 18%，且年增 7%，台中市交易量則是月增 19%，但年減 4%，台南市則是月減 1 成，但年增 17%，高雄市則是月持平但年增 1 成。

曾敬德表示，8 月買氣已經逐漸回到疫情前的水準，交易量也明顯回溫，不過官方 9 月 1 日公布最新的買賣移轉棟數，因為不動產交易到登記的時間落差，數據還是反映疫情時的交易狀況，因此會出現當下的市場交易反應熱絡，但官方的 9 月 1 日六都移轉卻呈現不同步的狀況。