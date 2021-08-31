敦泰7月每股賺2.31元 前7月EPS 16.98元

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (31) 日公告 7 月自結，稅後純益達 4.98 億元，月減 41.9%，年增 1061%，每股稅後純益 2.31 元，累計前 7 月稅後純益達 34.5 億元，每股稅後純益 16.98 元；隨著驅動 IC 廠不再超額轉嫁，各家業者獲利回歸正常水準，敦泰獲利也較上月高峰下滑。

觀察敦泰 7 月營運，營收達 20.19 億元，除了是首度衝破 20 億元，更創歷史新高，不過，稅後純益卻低於上月，每股純益也較上月的 4.67 元大幅下滑，敦泰表示，單月獲利波動幅度，無法代表整季。

驅動 IC 產業近來雜音不斷，尤其隨著 8 月面板報價下挫，加上手機需求持續疲軟，外界多認為，相關業者第二季獲利表現恐達頂峰，下半年受晶圓代工再度漲價與價格反應不及，獲利恐受影響。

展望後市，敦泰認為，目前客戶需求仍相當強勁，預計下半年營收估可維持高檔，且由於晶圓代工成本調漲，銷售單價也跟著增加，認為在產能吃緊的前提下，供不應求情形恐延續至明年。

敦泰目前晶圓代工夥伴共 6-7 家，主要協力廠約 4 家，今年以保障既有產能為主，因此儘管下半年出貨量增加，也不會有明顯的成長幅度。