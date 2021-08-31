蝦皮金流日均餘額算式受質疑 金管會釋疑

蝦皮支付電子支付營業執照遭金管會廢止，金流服務暫時改由樂購蝦皮頂替，金管會表態明 (2022) 年第一季就會主動調查蝦皮交易門檻是否合法，金管會今 (31) 日公布計算公式，依法日均餘額是以 2021 整年計，日均餘額若超過新台幣 20 億元，就須納管電支。

蝦皮增資未果，遭金管會廢止電子支付營業許可，沒能取得電子支付執照之下，蝦皮為了不讓買賣雙方受到影響，只能走回第三方支付老路，將金流委由同集團的第三方支付「樂購蝦皮」承接，但蝦皮「左手換右手」行為，引起民團和立委關注，質疑金管會若查樂購蝦皮今年日均餘額，算式分子僅有 4 個半月合計數、分母卻是一年 365 天，是否是為蝦皮解套。

對此，銀行局主秘侯立洋今天回應，依照現行電支條例和相關授權子法規定，金管會向第三方支付業者調查保管代理收付款項日均餘額，基礎為一整年，也就是說，明年第 1 季查核今年度樂購蝦皮保管代理收付款項日均餘額，會從 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日加計總和後，再除以 365 天，檢視日均餘額是否超過現行 20 億元法定門檻。

金管會表示，屆時若超過 20 億元，就必須再向金管會申請專營電支機構業務，亦即蝦皮勢必再面臨須增資、納管電支的狀況。