積極布局OLED LG Display越南海防廠加碼14億美元擴產 月產能估增5%

路透周二 (30 日) 報導，越南政府已向樂金顯示 (LG Display) 發放建廠許可證，允許該公司為北越海防市投資案增加 14 億美元，預估海防廠 OLED 面板月產能將成長 50 萬片，相當於 5%。

越南政府發布聲明表示，該投資案將使 LG Display 海防廠 OLED 面板產量從目前的每月 960 萬片增加至每月 1010 萬片。加碼 14 億美元後， LG Display 對該廠的投資規模增為 46.5 億美元。

當地政府表示，這筆額外投資將創造 1 萬個新就業機會，且每年創造 65 億美元的出口收入。

LG Display 8 月宣布將砸下 3.3 兆韓元，擴大手機、平板電腦的 OLED 產能。儘管該公司在大尺寸 OLED 市場中佔據領導地位，但是在全球中小型尺寸 OLED 市場領域中的競爭力相對較弱。

根據市場研究機構 DSCC 的數據，智慧型手機 OLED 面板市場中，LG Display 今年第一季市占率為 10.6%，遠遠落後於競爭對手三星顯示 (Samsung Display) 的 73.7% 市占率。