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颶風艾達損毀美國南部穀物貨運站 影響出口

鉅亨網編譯陳達誠
颶風艾達損毀美國南部穀物貨運站 影響出口 (圖片：AFP)
颶風艾達損毀美國南部穀物貨運站 影響出口 (圖片：AFP)
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據《路透社》報導，威力強大的颶風艾達 (Hurricane Ida) 日前在美國南部路易斯安那州登陸，也對當地的穀物出口造成影響。美國從事穀物貿易等的大型企業嘉吉公司 (Cargill) 表示，出貨用的設備因為風災關係受損；穀物與食品公司 CHS(CHSCP-US) 也提到在穀物設備方面的停電問題，有可能持續數週之久。

颶風艾達目前正在密西西比州的上方移動，也造成密西西比河水倒流。嘉吉公司有兩個穀物貨運站設在靠近墨西哥灣的密西西比河沿岸，其中位在路易斯安那州的貨運站也因為颶風艾達的登陸而嚴重受損。

同業的阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 (ADM-US) 則表示，他們還在調查這次風災中的損失狀況。

颶風艾達已影響到墨西哥灣沿岸港口的穀物及大豆出貨，該地區的穀物出貨量占美國整體出口的 60%。目前全球穀物的供需狀況，因受到中國市場強大需求影響而相當吃緊；而今後的穀物流通也很有可能受到風災波及。

嘉吉公司表示，由於路易斯安那州正持續停電的關係，還不清楚設備能在何時恢復運作。CHS 方面則提到，紐奧良的設施因停電關係而無法出貨，目前已改從華盛頓州的貨運站出貨；預估要 2 到 4 週時間才有辦法恢復供電。

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CHS Inc. - 8% PRF PERPETUAL USD 25US-CHSCP阿徹丹尼爾斯米德蘭公司US-ADM

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