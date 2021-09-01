歐元區8月製造業PMI終值意外下修至61.4 略低於市場預期

根據 IHS Markit 在週三 (1 日) 公布的最新報告，歐元區 8 月製造業採購經理人 (PMI) 指數終值意外下修至 61.4，略低於市場預期。另外，新冠肺炎疫情所造成的供應鏈問題持續打壓了原料供應，也推高相關價格。

數據顯示，歐元區 8 月製造業 PMI 指數終值從 7 月的 62.8 降至 61.4，略低於初值的 61.5，並低於市場預期的 61.5。衡量產出的指數從 7 月份的 61.1 降至 59.0，新訂單指數也由 3 月份的高位進一步回落。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「歐元區製造業連續第 14 個月保持快速成長。然而，最重要的問題仍然是缺乏零組件，供應商沒有足夠的零件可以進行生產，或是缺乏滿足物流需求的運輸能力。」

近期需求的激增，促成了賣方市場，因為產能和運輸的限制，衝擊了工廠的投入供應，同時也推升了工業價格。8 月的投入價格指數保持在 87.0 的高位，但低於 7 月創下的 89.2 高點。

據歐洲統計局昨日公布的數據，8 月歐元區消費者物價指數 (CPI) 初值年增 3%，高於市場預期，並寫 2011 年 11 月以來新高。

歐盟統計局表示，能源成本為 8 月 CPI 的主要驅動力，食品和服務成本也出現上揚，工業產品則異常大幅上升。

隨著經濟自疫情復甦，歐元區通膨率加速成長，證明了通膨壓力也隨之加劇。經濟學家此前預計，下半年歐元區整體通膨將持續走高，並在 2022 年和 2023 年回落至目標的 2% 水平以下。