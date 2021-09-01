去年DRAM模組銷售額年增5% 威剛重返全球第二

據研調機構 TrendForce 調查表示，去年 DRAM 價格走勢持穩，但需求增加，帶動整體 DRAM 模組市場整體銷售額達 169 億美元，年增約 5%；從前十大記憶體模組廠來看，台廠持續囊括 4 席，威剛 (3260-TW) 則由前一年度的排名第五躍升至第二。

TrendForce 指出，去年受疫情帶動宅經濟效應，筆電與桌機出貨皆較 2019 年大幅增加，其中筆電出貨去年成長幅度高達 26%，帶動 DRAM 顆粒需求。

2020 年全球前五大記憶體模組廠占整體市場銷售額近 90%，前十名囊括全球記憶體模組市場近 95% 的營業額，其中，金士頓 (Kingston) 單一家市占逼近 8 成，雖較 2019 年小幅下滑，但仍持續蟬聯全球第一，受疫情不確定性影響，金士頓採取較保守銷售策略，年銷售成長約 2%。

威剛因標準型記憶體產品比重較高，受惠遠距辦公與教學挹注，加上轉型電競領域，推升 DRAM 相關營收大幅成長 47%；中國記憶體大廠記憶科技 (Ramaxel) 則由第二下跌至第三，由於出貨量增加，營收也成長 11%。

十銓 (4967-TW) 在持續深耕電競領域、並加強行銷推廣下，銷售量與產品均價皆有顯著成長，加上近年在電商領域也有不錯表現，排名維持第七名。

宇瞻 (8271-TW) 重心已逐步轉進工控、醫療與車用領域發展，藉此切入高毛利的利基型產品，標準型記憶體占比已低於半數，同時也布局電競領域，可望使公司體質相對穩健發展，排名第九。宜鼎 (5289-TW) 疫情之下更專注醫療與 AIoT 發展，並積極發展 DDR5 應用，排名第十。

