美製造業關鍵數據提振 工業股可望揚眉吐氣

工業經濟不僅良好成長，且正在加速，最新趨勢數據應該足以提振落後的工業股。

IHS Markit 公布，8 月 ISM 製造業採購經理人指數 (衡量美國製造業活動的關鍵指標) 自前月的 59.5 攀升至 59.9，且高於經濟學家先前預期的 58.5。

50 是該指數代表成長與萎縮的分水嶺，雖然該數值仍代表產業健康，但其近幾個月的成長卻已然放緩，而成長放緩從來不是好事。該指數 3 月達到峰值 64.7，且到 7 月前的連續 5 個月均高於 60。

8 月的數值向上提升，且是自 5 月來首次連續 2 個月向上提升。更甚者，8 月新訂單指數 (製造業成長的領先指標) 也自前月的 64.9 上升至 66.7。

工業精選行業 SPDR ETF (XLI-US) 週三下跌 0.38%，但在午盤 PMI 數據發布後往上脫離低點。該 ETF 今年迄今上漲約 18%，與大盤 S&P 500 指數和道瓊工業平均指數的同期漲幅相似，但以過去 3 個月相比，該 ETF 走勢持平，而 S&P 500 指數則上漲近 8%。

然而，ISM 調查主席 Tim Fiore 認為，美國製造業復甦的步伐或力度沒有任何問題，「我們仍在擴張。」

Fiore 指出，製造業擴張的平均時間長度約為 3 年，目前美國製造業自脫離疫情引發的衰退以來，成長時間僅一年多。

該 ETF 與許多工業 ETF 一樣，包含許多短期內並不總是相互關聯的行業。例如，航空航天類股過去 3 個月下跌約 5%，因為 Delta 變種新冠病毒的興起，引起大眾擔憂旅遊前景和噴氣飛機的需求前景。

與此同時，從事電氣化和自動化的公司股票表現良好。過去 3 個月， Rockwell Automation (ROK-US) 股價漲逾 20%，電子元件製造商 Eaton (ETN-US) 同期上漲約 15%。

衡量製造業主對就業形勢看法的分項指數，使整體結果承壓。製造業仍有招工困難，這可能會限制生產，若能解決招工難題，就可以助長樂觀情緒，更多的勞動力意味著更多生產，可以滿足未來幾個月預期的新訂單。