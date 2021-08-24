 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

資安成白宮新課題 拜登邀蘋果、微軟科技巨頭CEO商討大計

鉅亨網編譯張博翔
資安成白宮新課題 拜登邀蘋果、微軟科技巨頭CEO商討大計（圖：AFP）
資安成白宮新課題 拜登邀蘋果、微軟科技巨頭CEO商討大計（圖：AFP）
Tag
駭客攻擊資安美國白宮科技產業資安產業產業蘋果微軟亞馬遜網攻網路攻擊

彭博周一 (23 日) 引述消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 計劃本周三拜會美國總統拜登，討論過去一年激增的駭客襲擊事件後，企業針對改善網路安全所做的努力，以及資安軟體對強化供應鏈安全的幫助。

消息人士透露，科技業巨頭 CEO 都計劃出席，包含蘋果庫克 (Tim Cook)、微軟的納德拉 (Satya Nadella) 和亞馬遜的賈西 (Andy Jassy) ，而谷歌 (GOOGL-US)、IBM(IBM-US)、美國南方電力公司 (SO-US) 和摩根大通 (JPM-US) 高層也受邀。

這些科技業高層可能將針對銀行、能源、水利等關鍵基礎設施，討論加強資安與政府合作項目的進度。相關政府官員透露，科技業高層可能還會進一步討論軟體如何提高供應鏈的安全性。

Colonial 管線、微軟、 SolarWinds 等企業遭到駭客攻擊後，網攻事件仍未止息， IT 管理公司 Kaseya  7 月遭俄羅斯駭客組織攻擊，導致美國約 200 家企業被要求支付贖金。

此外，美國電信巨頭 T-Mobile (TMUS-US) 上周遭受網路駭客攻擊，有超過 4000 萬筆用戶資料遭到竊取。美國國務院周六也傳出遭到網路攻擊。

美國政府現階段已開始積極處理企業、政府部門的資安漏洞問題。這也使思科 (CSCO-US)、CrowdStrike (CRWD-US) 等資安概念股成為市場關注焦點之一。

相關個股

蘋果US-AAPL微軟US-MSFT亞馬遜US-AMZNGoogleUS-GOOGLIBMUS-IBM南方公司US-SO摩根大通US-JPMT-Mobile US IncUS-TMUS思科US-CSCOCrowdstrike Holdings Inc - Class AUS-CRWD

相關新聞