研究：化石燃料是空汙主因 PM2.5恐使全球每人平均少活2.2年

最新報告顯示，化石燃料是空氣汙染首要來源，產生的細懸浮微粒 (PM2.5) 使全球每個人平均少活 2.2 年，生活在空汙最嚴重地區的人甚至可能少活五年。

根據「空氣品質生活指數」(AQLI) 周三 (1 日) 發布的報告，懸浮微粒汙染對人類健康的危害，遠勝於抽菸、水汙染、瘧疾、戰爭和恐怖主義。人類若暴露在 PM2.5 達到每 10 微克 / 立方公尺的環境下，壽命就會減少 0.98 年。

研究人員表示，若把懸浮微粒降到世界衛生組織 (WHO) 建議的水準，可以讓人類壽命延長約兩年，在空汙最嚴重的地方——如印度、孟加拉和尼泊爾等南亞國家，這個差距甚至達到五年。

AQLI 主任 Ken Lee 表示，化石燃料燃燒排放的懸浮微粒特別危險，對抗氣候變遷的政策，也有助於減緩空汙對人類壽命的威脅。

化石燃料對空氣品質帶來間接和直接影響，不只造成氣候變遷，也提高極端事件的嚴重程度。舉例來說，聖嬰現象引發的旱災，2015 年在印尼引發 10 萬起大大小小的野火，並導致 PM2.5 竄升到每 40 微克 / 立方公尺，是 WHO 建議數值的四倍。

AQLI 的研究以 2013 年和 2017 年對中國民眾的兩項調查為基礎。中國在那幾年砸下 2,700 億美元提升空氣品質，並撥款 1,200 億美元，目標是把懸浮顆粒濃度降低 10%，主要措施包括透過禁止部分地區新設火力發電廠、減少大城市道路上的汽車數量、在全國安裝空氣品質監測器，最後讓懸浮顆粒汙染減少 30%。

研究人員說，開發中國家是空氣品質改善的最大受惠者，卻也是推行政策阻力最大的地區。包括寮國、奈及利亞在內，許多民眾仍開著排放高含硫量的老柴油車，電力不足也導致人們仰賴柴油發電機。