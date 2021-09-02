〈颶風襲美〉颶風艾達重創美國港口 中國黃豆買家轉單巴西

週三 (1 日) 《彭博社》報導，四級颶風艾達 (Hurricane Ida) 重創美國東部，影響到美國 59% 的主要農產品出口，而中國黃豆買家開始轉向巴西購買農作物，以避開此困境。

艾達是史上襲擊美國的第五大颶風，目前傳出路易斯安那州和密西西比州有近 120 萬戶用戶斷電，紐奧良幾乎全部斷電，並暫停貨櫃碼頭和散貨運輸業務，當地農產品交易商停止出口業務。

根據黃豆運輸聯盟 (Soy Transportation Coalition) 數據顯示，密西西比河下游是目前為止美國最大的黃豆和玉米出口地區，占美國出口量的一半以上。

隨著重要的港口設施的關閉，正迫使中國等大買家不得不轉向其他地區採購，並加劇了供應鏈的混亂，擾亂了原本自農作物、電腦晶片等各種貨物的運輸路線。

中國黃豆買家從 10 月份開始將一些訂單轉向農業大國巴西，儘管美國黃豆價格較低，但黃豆買家仍尋求巴西供應。

巴西商品市場分析師 Eduardo Vanin 表示，艾達席捲美東後，買家沒有太多的選擇來購買黃豆，如果美國港口問題持續存在，巴西黃豆價格將會持續上漲。

糧食出口受到颶風負面影響之下，截稿前，週三追蹤主要農產品的彭博農作物現貨指數下跌 0.20%，暫報 486.25 美元。

小麥期貨下跌 1.16% 至每蒲式耳 7.136 美元。玉米期貨下跌 2.05%，暫報每蒲式耳 5.221 美元。黃豆期貨下跌 1.10% 至每蒲式耳 12.777 美元。

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