受惠民間消費復甦 南韓上修Q2 GDP成長率至0.8%

南韓央行週四 (2 日) 公布 Q2 GDP 修正數據為季增 0.8%，與 7 月 27 日公布的初值相比上修 0.1 個百分點，反映民間消費復甦帶動經濟成長。

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情擴大，南韓 GDP 曾在 2020 年 Q1 和 Q2 出現連續兩季負成長 (分別季減 1.3% 和 3.2%)。但從 2020 年 Q3(季增 2.2%) 開始到 2021 年 Q2 持續保持成長，其中 2020 年 Q4 季增 1.1%、2021 年 Q1 季增 1.7%。

Q2 GDP 以民間消費的復甦最明顯。準耐久財 (服飾等) 和服務 (娛樂、文化、餐飲、住宿等) 的消費增加 3.6%，是 2009 年 Q2(季增 3.6%) 以來最大幅度增長，和今年 Q1(季增 1.2%) 相比也明顯復甦。

政府支出以健保給付增幅最大，為 3.9%。設備投資在運輸用機械的帶動下成長 1.1%，比初值高出 0.5 個百分點。

另一方面，出口以汽車及 LCD 面板最疲軟，減少 2.0%。南韓出口在 2020 年 Q3 曾猛增 16.3% ，不過從那時起增速逐漸回落，到 Q2 甚至比前季下滑。

Q2 進口季增 2.8%，反映一次金屬加工製品和化學製品等的進口增加。

以經濟活動類別的生產表現來看，服務業增加 2.1%；但另一方面，建設業減少 1.3%、製造業減少 1.3%、農林漁業減少 12.7%、水電瓦斯業減少 4.1%。

國民所得毛額 (GNI) 季增 0.1%。

南韓央行在上月 26 日表示，2021 年的成長率預估達 4.0%，維持原先看法不變。以 Q2 的 GDP 暫定數據來看，南韓有望實現 4.0% 的成長率，但考量到第四波疫情仍未出現放緩跡象，Q3 經濟成長率扮演關鍵角色。