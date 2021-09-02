蘇揆拍板雙語國家發展中心設置草案 以六大主軸推動

行政院長蘇貞昌今 (2) 日於院會上拍板通過「雙語國家發展中心設置條例草案」，條文共計 33 條，將成立行政法人專責推動，國發會與教育部統合協調各部會相關資源，提出六大主軸加速推動 2030 雙語國家政策。

行政院發言人羅秉成轉述蘇揆裁示，為提升國民英語能力、增進國家整體競爭力，希望藉由雙語國家發展中心設置，結合各部會資源，同時導入民間活力與創意，專責推動、共同培育雙語專業人才。

國發會提報雙語國家發展中心設置，以加速推動高等教育雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習、英檢量能擴充、提升公務人員英語力、成立行政法人專責推動等六大主軸來推動政策。

2030 雙語國家政策自時任行政院長的賴清德任期推動，國發會表示，草案出行政院後，將積極與立法院朝野黨團及社會各界說明溝通，並爭取支持，盼早日完成立法程序。

國發會指出，由於政策牽涉層面廣泛、推動期程長，須多方瞭解利害關係人的需求，因此成立行政法人組織型態的雙語國家政策發展中心，以確保各階段政策進展能依規劃執行，落實各項長期規劃，並搭配內、外部適當監督機制及績效評鑑機制，實踐 2030 雙語國家政策。