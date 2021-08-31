〈財政部中秋記者會〉五倍券綁台灣PAY今年可與紙本同享店家優惠 用戶目標數逾70萬

提升五倍券數位綁定比率，財政部長蘇建榮今 (31) 日表示，包括財金公司與公股銀行已匡列 4.5 億元預算，透過加碼回饋目標盼能將綁定戶數提升至 70 萬戶以上，而為了讓綁定數位券也能享有實體店家優惠，透過台灣 PAY 綁定五倍券也會加註識別標誌。

五倍券有望在 9 月下旬上路，為了提升民眾綁定數位意願，並拉抬台灣 PAY 市占率，財金公司與八大公股銀行循例編列預算，提供最高 800 元回饋與抽獎優惠，但要注意的是，今年個人只要選擇綁定數位券，就不能再換成紙本，但若家戶共同綁定，其餘的共同綁定人可在一週內反悔換成紙本。

財政部今天舉辦中秋節記者會，媒體提問關於五倍券台灣 PAY 的優惠與活動辦法，蘇建榮對此表示，五倍券和三倍券不同的是，個人戶綁定數位就不能換回紙本，數位券也會加註識別標誌，讓民眾可在實體店家享有跟紙本券一樣的優惠。

會有這樣的調整，蘇建榮坦言，主要是去年三倍券使用，不少人發現綁定數位券後發現，持數位綁定的三倍券在實體店家消費卻無法與紙本券享有相同優惠，因此捨棄數位綁定改領紙本，因此今年會特別加註「數位標誌」，讓使用台灣 PAY 的民眾也能享有店家加碼優惠，以此拉高綁定率。

國庫署署長蕭家旗補充說明，五倍券的回饋將根據綁定速度提供級距式優惠，其中前 33 萬名回饋金最高可達 800 元，33 萬名之後到前 50 萬名，回饋金 500 元，50 萬名後回饋金一律 300 元。

媒體也問蘇建榮，打算怎麼使用五倍券，對此他則回應一定會綁定台灣 PAY 使用，但太太與孩子們對於五倍券使用有自己的想法，他無法替她們決定如何使用。