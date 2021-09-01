睽違6年 微軟10/5重磅推出Windows 11

微軟周二（31 日）宣布從 10 月 5 日起，符合條件的個人電腦（PC）能免費升級至 Windows 11。該系統的成功發布，有望進一步確保 Windows 系統系列未來發展，也可能微軟其他業務如 Azure、Office 受益。

Windows 行銷總經理 Aaron Woodman 周二在一篇部落格文章中寫道，與以往的升級一樣，微軟會根據電腦上的數據或其他因素，決定哪些電腦能優先升級。

Woodman 也指出，目前消費者購買的 Windows 10 系統電腦，包括戴爾的 XPS 13、惠普的 Spectre x360、聯想的 Yoga Slim 7i Pro，以及微軟自家的 Surface Pro 7 在更新釋出後都能升級至 Windows 11。

不過，由於先前系統用戶數量太過龐大，微軟並不保證每位用戶都能升級至新的作業系統，但該公司表示 Windows 10 系統將會支援至 2025 年，若無法更新至 Windows 11 版本的用戶仍然可以使用原有系統。

Windows 更新功能會在釋出版本更新時，通知目前使用 Windows 10 系統且支援 Windows 11 所需硬體設備的 PC 用戶升級。用戶也可在電腦中的「設置 > 系統 > Windows 更新」手動檢查版本升級是否就緒。

Windows 11 系統介面有著現代感的外觀，視窗由先前的邊角改為圓角，應用程式顯示在工作列中心，新的系統提示音也重新設計成較為舒緩的版本。此外，微軟也重新設計 [開始] 功能選單、應用程式商店與設置應用程式，讓用戶更容易管理螢幕上多個應用程式視窗。

至於 Android 的應用程式將由亞馬遜的應用商店提供。此次更新正值微軟面臨來自 Google 自家作業系統 Chrome OS 筆電 Chromebook 競爭加劇之際，而且 Chromebook 也能使用 Android 應用程式。

Windows 最初於 1985 年發布，至今仍是微軟業務的關鍵部分，在今年 7 月公布的第四季財報中，Windows 系統替該公司帶來 66 億美元的收入，占微軟總銷售額的 14%。Windows 10 自 2015 年推出以來，是微軟最常青的系統版本，目前月活躍設備超過 13 億部電腦。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 股價小跌 0.021%，每股暫報 303.52 美元。