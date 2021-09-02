亞馬遜AWS出包 日本大型券商等眾多企業都受影響

根據《日本經濟新聞》報導，美國亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端服務 Amazon Web Services (AWS) 在 2 日 (週四) 發生問題，造成日本多家券商及大型銀行的手機 APP 等難以連線，包含日本最大行動通訊業者 NTT docomo(9437-JP) 的部分服務，以及日本兩大航空公司全日空 (ANA)(9202-JP) 及日本航空 (JAL)(9201-JP) 等運作都遇到問題，影響範圍擴大當中。

AWS 表示，日本時間 2 日上午 7:30 分左右，位於日本東京用於連接客戶數據中心或辦公室的雲端服務設備發生故障，目前還不知道何時可以修復。

SBI 證券、樂天證券等相關業者網路服務，用戶在使用時遇上難以登入的情形、還有股價顯示也出現問題，據傳許多利用該系統的資訊服務，如松井證券 (8628-JP)、Monex 證券也都遇上類似情形。

股票等交易服務同樣也受干擾，au Kabucom 證券使用 API 和外部系統及數據配合，提供給金融機構使用的自家服務，在下單等方面出現時間延遲。

日本幾家大型銀行同樣受影響，包含瑞穗銀行 (Mizuho) 、三菱日聯銀行，另外 NTT docomo 在日本時間 2 日上午 9:00 前後宣布，由於 AWS 發生障礙的關係，部分服務難以使用，該公司入口網站「d Menu」的 APP 發生無法開啟的現象。

全日空在日本時間 11:30 過後，報到 (Check In) 等系統就發生障礙；不過 11:40 分過後就陸續恢復。

日本航空的貨機資訊系統有利用 AWS 服務，也因為這回的障礙問題發生連線不穩的現象，不過目前該公司的貨機營運沒有受到影響。