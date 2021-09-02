工總與秘魯簽MOU 加速雙邊經貿發展

全國工業總會今 (2) 日與秘魯工業總會 (SNI) 攜手，洽簽合作備忘錄簽署，未來臺秘工總將可藉此建立穩固的產業合作平台，發掘兩地產業合作機會，加速雙邊經貿往來持續成長。

受疫情影響，此次簽約儀式採以視訊、異地簽署方式進行，並在經濟部國貿局、駐秘魯經濟處等官方單位見證下完成簽約。

工總由常務理事胡定吾代表簽署 MOU，他表示，雖然 COVID-19 大流行和地緣政治的不確定性，繼續影響世界各地供應鏈，但各國與企業仍超前佈署，以爭取疫後經貿關鍵地位。

胡定吾說，臺灣在這過程中也成為世界先進科技領域更重要的合作夥伴，並於全球經濟上扮演關鍵角色；秘魯則以豐富的自然資源和勞動力聞名於世，因此台灣與秘魯間，完全可以達到優勢互補，彼此雙贏的局面。

臺灣派駐秘魯代表李岳融鼓勵雙方可就目標項目共同開展工作，以探索具體商機，台灣在科技發展方面處於領先地位，可為秘魯工業發展做出貢獻，如食品加工、紡織、綠色能源、數字經濟和新創企業，都是很好的項目，而祕魯工業總會推動的工業 4.0 更是台灣強項之一。

工總指出，今年以來，隨著經濟逐漸復甦，前 7 月臺秘雙邊貿易額大幅增長 51%，達 3.3 億美元。台灣是秘魯在亞洲的第六大出口市場，秘魯對臺出口的主要產品為礦產、海鮮，及臺灣消費者耳熟能詳的農產品，如咖啡、葡萄、蘆筍、藍莓、藜麥等。相較之下，台灣出口秘魯以工業產品居多，如化學材料、資通產品與技術及汽車零組件。

據世界銀行《2020 年經商環境報告》分析，秘魯在拉丁美洲和加勒比地區的營商便利度排名第 6，其中財產登記、保護少數投資者和建築許可等項目得分很高，且秘魯不僅參與 WTO 的經濟一體化，並與世界前 25 大經濟體簽署了 20 多項貿易協定，今年 7 月 14 日更批准通過 CPTTP。

