和碩迎下半年傳統旺季 童子賢：今年農忙比去年順

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (2) 日出席新書座談活動，會後受訪表示，產業下半年有新品發表的大趨勢不變，今年「農忙」也比去年順，可望喜迎傳統消費性電子旺季，至於面對近期半導體漲價趨勢，認為有利產業正向發展，也評估對下游組裝代工廠影響有限。

童子賢習慣以農忙形容產業景氣，市場關注，身為蘋果 (AAPL-US) 組裝供應鏈之一的和碩下半年營運展望，童子賢回應，不同客戶在秋季都會有新品推出，今年也符合市場脈動，並預期今年農忙會比去年順。

由於和碩去年主力負責組裝的機種，市場銷量不如預期連帶拖累和碩營運，對此，童子賢指出，去年承接的機種確實因為疫情導致意外銷售較緩，整體多出 2-3 個月庫存去化時間，但和碩與客戶雙方都接受並學習去年的經驗，所以今年在預測上更加小心。

另一方面，面對晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 等半導體廠商喊漲報價，童子賢認為，半導體漲價對產品成本提升確實會有一定影響，但適當的調整有利整體產業發展，也評估對和碩等下游組裝代工廠影響程度有限。

童子賢進一步說明，半導體對全球科技發展帶來極大的貢獻，如果以便宜的價格賣出相當可惜，也認為相比通貨膨脹，通貨緊縮、萬物跌價對經濟影響程度才是最大的。

展望本季，和碩預期旗下資訊、通訊、消費等三大產品線都將進入傳統旺季，營運可望較第二季回溫，估第三季筆電出貨將季增約 15-20%，達約 200-230 萬台，桌機主板則因上季出貨優於預期，估出貨將季減約 25-30%，此外，非資訊類產品營收也估將回溫。