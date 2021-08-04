〈和碩股東會〉需求大於供給 總座：某子公司訂單最遠可看到2024年

組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (4) 日表示，展望集團發展，不論和碩、景碩 (3189-TW)、晶碩 (6491-TW) 都將持續給予股東正向回報，總經理暨景碩董事長廖賜政更直言，現階段需求仍大於供給，某子公司訂單最遠已可掌握到 2024 年，由於廖賜政甫接任景碩董座，外界認為廖賜政口中的子公司就是景碩。

觀察近期載板市況，由於過去幾年中低階載板需求低迷，廠商擴廠保守，導致去年以來產能供不應求，另一家 IC 載板大廠南電 (8046-TW) 同樣認為，現有產能、新規劃產能都無法滿足客戶需求，預期到 2023 年產業仍供不應求。

疫情意外掀起全球半導體、被動元件等零組件吃緊缺貨潮，董事長童子賢表示，缺貨、缺人都是產業須面臨的挑戰，評估擴產同時，也需考量營運資金、排除假性需求等。

童子賢舉例，去年全球鬧口罩荒，各國積極購置口罩設備產能，但設備廠商相對保守，主因正是擴廠需要 7-10 年攤提時間，若未考量未來 3-5 年需求僅因應急單擴建，將不利營運，也反映近期缺料，但廠商投資仍相對保守狀況。

童子賢指出，產業缺料、缺人是甜蜜的負擔，經營階層也越來越有經驗去應付，包含排除超額下單的假性需求等，和碩集團未來也將因應產業環境變化適時調整。

另一方面，近期景碩、晶碩高層都出現異動，童子賢表示，預期新的人事都將對營運帶來更積極的作為，而除廖賜政接掌景碩外，原景碩董座郭明棟也接任隱形眼鏡大廠晶碩新任董座。