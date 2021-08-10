〈和碩財報〉業外評價利益挹注 Q2純益季增14% EPS 2.01元

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，本業較首季回溫，但仍受缺料、季節性因素影響，營益率維持約 1% 水準，業外則受惠持股立訊等評價利益挹注下，單季稅後純益達 53.43 億元，季增 14.37%、年減 24.46%，每股純益 2.01 元，為近 3 季新高。

和碩第二季營收 2722.76 億元，季增 25.69%、年減 16.95%，毛利率 3.57%，季減 0.7 個百分點、年減 0.8 個百分點，營益率 0.99%，季減 0.03 個百分點、年減 0.98 個百分點，稅後純益 53.43 億元，季增 14.37%、年減 24.46%，每股純益 2.01 元。

業外方面，和碩第二季業外貢獻約 54.11 億元，其中，匯兌利益達 10.14 億元，其他收益有 43.97 億元，據了解，和碩其他收益較首季大幅挹注，主因是投資立訊股票的評價利益回升。

從三大產品線觀察，和碩第二季三大產品線均有成長，其中，通訊產品成長最多，營收季增 56%，而統計各產品營收比重，通訊產品占 57%、資訊產品占 15%、消費產品則占 15%、其他則占 12%。

和碩累計上半年營收 4888.99 億元，年減 19.4%，毛利率 3.88%，年增 0.5 個百分點，營益率 1%，年減 0.01 個百分點，稅後純益 100.16 億元，年增 16.2%，每股純益 3.76 元。

觀察和碩上半年整體營益率僅達約 1%，和碩表示，主因是今年上半年營收較去年下滑，但公司整體營業費用仍控制在一定水準內。