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〈美股盤後〉8月非農即將來襲！蘋果助攻標普那指締新高

鉅亨網編譯羅昀玫
8月非農即將來襲！蘋果助攻 標普那指締新高 (圖片：AFP)
8月非農即將來襲！蘋果助攻 標普那指締新高 (圖片：AFP)
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週四 (2 日) 初請失業金數創疫情後新低，華爾街靜待週五非農就業報告出爐，埃克森美孚、雪佛龍等能源股大漲，蘋果登新高，助力那指、標普締新高紀錄。

經濟數據方面，美國上週初請失業金人數達 34 萬人，低於市場預期的 34.5 萬人，創下 2020 年 3 月以來最低。投資者正在密切關注週五的非農就業報告，以了解聯準會 (Fed) 將多快取消寬鬆貨幣政策。

亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)  週四稱，Fed 將讓經濟持續運行，直到看到了通膨的跡象，接著 Fed 才會改變利率政策。

政經消息方面，艾達颶風席捲美東，橫掃紐奧良和路易斯安那州地區海岸，週三紐約、紐澤西州宣布緊急狀態，從馬里蘭州到紐約，目前艾達造成至少 26 人死亡。

美國安全和環境執法局 (BSEE) 表示，由於艾達颶風來襲，美國已關閉 93.55% 的墨西哥灣石油產能和 91.29% 的天然氣產能。

美國總統拜登宣布，他已指示美國能源部長 Jennifer Granholm 動用所有工具，包括戰備儲油 (SPR)，以保持颶風過後的能源供應。美國能源部週四與埃克森美孚進行 SPR 交易，釋放約 150 萬桶原油。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.18 億例，死亡數突破 454 萬例。美國累計確診超過 3949 萬例，累計死亡數超過 63.9 萬。印度累計確診超過 3285 萬例，巴西累計確診 2080 萬例。

週四 (2 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 131.29 點，或 0.37%，收 35,443.82 點。
  • 那斯達克上漲 21.8 點，或 0.14%，收 15,331.18 點。
  • 標普 500 指數上漲 12.86 點，或 0.28%，收 4,536.95 點。
  • 費城半導體指數上漲 11.4 點，或 0.33%，收 3,411.3 點。
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標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，能源、醫療保健與工業領漲，通訊服務、資訊科技和非必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.75%；臉書 (FB-US) 跌 1.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.46%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.23%。

道瓊成分股以沃爾格林聯合博姿、雪佛龍領漲。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.96%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.12%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.84%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.53%；Visa (V-US) 下跌 2.58%。

費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 漲 0.11%；AMD (AMD-US) 跌 0.72%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.74%；美光 (MU-US) 漲 0.37%；高通 (QCOM-US) 跌 0.91%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.20%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.27%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.32%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.22%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.75% 至每股 153.65 美元，創歷史新高，市值來到 2.54 兆美元。蘋果 Apple Car 傳出有望 2024 年量產，目前蘋果已造拜日本和南韓等汽車代工廠商。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.27% 至每股 120.79 美元。台積電調漲明年晶圓代工價格，但傳出台積電對蘋果的漲幅最低，僅為 3%，遠低於其他廠商。

蘋果日前表示將放寬媒體類 App 使用自家支付系統的規定後，Spotify (SPOT-US) 大漲 6.55%，Netflix (NFLX-US) 上漲 1.11%。

(圖片：AFP)
蘋果鬆綁 App Store 付款限制 (圖片：AFP)

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 週四收黑 2.95% 至每股 25.99 美元，主因是美國聯邦航空總署 (FAA) 正在調查維珍航班先前偏離航線的異常狀況，故要求調查期間維珍銀河航班停飛。

福特 (F-US) 下跌 0.76%、通用汽車 (GM-US) 下跌 0.31%。根據汽車數據公司 Motor Intelligence 週四最新的數據顯示，福特 8 月美國新車銷量年降約 33%，通用汽車銷量年降約 39%，主要受到全球晶片供應短缺影響。

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 0.72% 至每股 172.00 美元。該集團宣布啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，計畫在 2025 年前累計投入人民幣 1, 000 億元，響應中國政府推動的共同富裕政策。

經濟數據

  • 美國上週 (8/28) 初領失業金報 34 萬人，預期 34.5 萬人，前值自 35.3 萬人上調至 35.4 萬人
  • 美國上週 (8/21) 續領失業金報 274.8 萬人，預期 280.8 萬人，前值自 286.2 萬人上調至 290.8 萬人
  • 美國 7 月進出口報 - 701 億美元，預期 - 745 億美元，前值自 - 757 億美元調整至 - 732 億美元

華爾街分析

Charles Schwab 全球投資策略師 Jeffrey Kleintop 受訪時表示，要想讓能源和旅遊等週期性股票保持同步，最重要的是看到確診病例下滑、恢復經濟重啟的信心，以及旅遊和服務產業持續增長。

9 月往往是美股全年表現最差的月份，但瑞信的一份報告指出，美股持續在低波動性的帶動下走高，鑑於廣度、成交量倉位和人氣指標均為積極，瑞信預計美股將進一步延伸至新高。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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