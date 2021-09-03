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【Wen姐筆記】543跳恰恰?外資趁壓低補空倉? 搶回17400才有戲

Wen姐
543跳恰恰?外資趁壓低補空倉? 搶回17400才有戲。(圖：AFP)
543跳恰恰?外資趁壓低補空倉? 搶回17400才有戲。(圖：AFP)
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台股盤前盤勢

台股昨天早盤一度上演開低走高，但闖關 17500 點未成，空方反而演出一記倒掛金勾，不僅反向搶回 17400 點城池，最後尾盤還壓低，讓指數收在 17300 點城池邊緣! 加權指數以 17319.76 點作收，成交值縮至 3546 億元。但觀察外資期指未平倉，趁昨日壓低空單大舉回補，淨空單降至 15805 口近期新低。不過技術面部分，仍得迅速收復 17400 點城池，多頭才能北上續航! 多空強弱分界為 17422 點。關鍵點位為 17282、17351 與 17445 點。

台股昨日在 17500 點至 17300 點間刷洗一回，17300 點城池與兩端哨站 17313 與 17282 點，成為多方退守區，務必得守穩，才能避免繼續回檔。最好能夠連 17351 與 17400 點城池都守穩，17400 點與兩端哨站為 17384 與 17416 點。站穩而 17445 點，才能化解昨日的亂流，繼續挺進 17500 點城池，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，為台股中線能否逆轉勝的重要關鍵。如能挺進 17555 至 17600 點，多方有劍指 17700 點企圖! 17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點，如能突破將續往 17636 與 17666 點挑戰，這也是重返 17700 點光明頂的最後 2 個階梯! 

但如 17282 點棄守，則本波攻勢確定熄火降溫，恐回測 17255 點與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，如再棄守 17153 點，恐再次進入月線保衛戰。南方 17100 點城池與兩端哨站 17123、17077 為多方最後防線，如棄守需提防再次進入 17000 點保衛戰!

昨日法人賣超金額並不高，但台股一口氣摜破季線與五日線，則讓短多心驚驚! 如果這波回檔只是為了打第 2 隻腳，為了重返 17700 點光明頂，做出先蹲後跳的動作，那何時收復 5 日均線，將是多方重要的重新發動攻勢訊號! 不過投資人在未收復 5 日線之前，對於盤勢仍不能掉以輕心，如果再棄守 17300 點城池，轉為回檔態勢明確，昨日的 543 盤，可就不是假警報了! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

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