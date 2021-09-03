晶片需求強 半導體長期投資別忽略ETN

今年成熟製程價格大幅上漲，繼台廠晶圓雙雄後，全球第二大晶圓代工三星電子 (005930-KR) 也傳出調升報價消息，統一證券金融商品部指出，晶圓代工價格攀升代表晶片持續強勁的需求，建議投資人若看好半導體的成長趨勢，可留意定期布局跨區域的指數商品，藉此降低單壓個股的波動和單一市場產業特性上的侷限。

外資法人指出，晶圓代工成熟製程漲價趨勢將持續至明年，並預估，半導體市場規模至 2024 年，將以年複合成長率 7% 以上的速度擴張，半導體產業正逢 5G、物聯網和 AI 運算帶來的跨世代大趨勢。

而除了晶圓代工外，上游資本設備和下游封裝測試等皆供不應求，且分布於台、韓、日、中，各有其專精強項。

統一證觀察，散戶投資往往過於聚焦特定個股和短線操作，而統一亞洲半導體 ETN(020025-TW) 指數 16 檔成分股中，除了納入台積電 (2230-TW)、聯電 (2303-TW)，三星電子、記憶體巨擘 SK 海力士和設備大廠東京威力科創等半導體供應鏈指標性公司均納入，可完全反映亞洲半導體的產業趨勢。

統一亞洲半導體 ETN 在經過上月底的震盪整理後，至今已反彈逾 8%，目前指標價值約 8.07 元。