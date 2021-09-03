惠特LED設備訂單排到明年下半年 需求旺將在台中覓地擴產

LED 檢測設備廠惠特 (6706-TW) 受惠 Mini LED 應用導入趨勢升溫，目前分選檢測設備產能已排至明年下半年，正在台中覓地擴產，今年將會定案；而代工業務方面，大客戶晶電 Mini LED 明年將擴產 5 成，惠特身為後段代工廠也可望同步擴產，大啖 Mini LED 應用商機。

富采 (3714-TW) 旗下晶電為惠特代工大客戶，隨著蘋果 Miini LED 應用出貨放量，晶電今年第二季相關營收占比已拉升至 2 成，且在蘋果推出相關終端產品帶動下，也接到非常多電視、大尺寸 LED 顯示器等 Mini LED 應用開案。

在大客戶大啖蘋單下，惠特營運也跟著吃補，第二季以來單月營收屢創新高，7 月更衝上 5 億元，累計前 7 月營收已較去年同期大增 66%；上半年稅後純益 3.57 億元，年增 2.16 倍，每股純益 5.06 元。

為因應需求成長，晶電明年第一季 Mini LED 產能將額外增加 2 成，且全年產能至少要增加 50%。在晶電 Mini LED 產能大增下，惠特負責後段點測、分選代工的相關產能，勢必也會跟著同步增加。

惠特是全球最大 LED 點測分選設備製造商，主要產品線包含 LED、LCD、微機電、光通訊、光電產業、半導體製程、精密加工、封裝設備、雷射應用先進製程設備等；去年點測機與分選機營收占比達 78.24%，代工業務 16.9%，雷射加工與 LD 測試設備約 4.86%。

除代工業務受惠蘋單挹注外，隨著各大廠牌陸續在筆電、電視等產品導入 Mini LED，第二季以來 Mini LED 應用發展趨勢更明確，設備需求持續加溫。

在政府政策大力扶植下，中國 LED 磊晶廠也大舉採購 Mini LED 點測與分選設備，惠特明年上半年相關設備產能已滿載，產能排至明年下半年。也因產能供不應求，惠特正在台中覓地擴廠，進一步擴大設備組裝產能，預計今年內定案。