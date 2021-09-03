台積電漲價 傳蘋果享VIP待遇僅漲3%

週四 (2 日) 多家中媒報導，全球晶圓代工龍頭台積電通知客戶調漲代工價格，而大客戶蘋果獲 VIP 級待遇，漲幅僅達 3%。

上月 24 日市場傳出台積電將調漲晶圓代工報價，10 月開始要全面漲價，而明年成熟製程調漲 15% 至 20%、先進製程調漲 10%。有多家 IC 業者證實，已收到台積電漲價通知，漲幅介於 7%-20% 之間。

週四 (2 日) 多家中媒指出，台積電 (2330-TW) 調漲明年晶圓代工價格，但不同客戶的待遇是不一樣的，據台灣供應鏈透露，台積電對蘋果的漲幅最低，僅為 3%，遠低於其他廠商。

台灣供應鏈透露，台積電對蘋果的漲幅最低 (圖片：AFP)

台積電獨厚蘋果有跡可循，蘋果是台積電的第一大客戶，貢獻超過 20% 以上的營收，給予 VIP 客戶優惠也是符合預期。

台積電去年財報顯示，最大客戶甲客戶去年營收貢獻達 3367 億元，年增 36%，營收占比提升至 25%，法人認為，蘋果應是台積電最大客戶。

近期市調機構 Counterpoint 預估，蘋果今年將占台積電 5 奈米製程 53% 的產量。

投行 Needham 分析師 Charles Shi 近期在一份研究報告中寫道：「如果台積電價格上漲 10%，台積電的營收成長率可能會提高約 5%，還將使其 2022 年的毛利率提高 1 個百分點。分析師預計，今年台積電半導體營收將增長 18% 至 564 億美元，2022 年將成長 17% 至 658 億美元。」

資深半導體分析師陸行之表示，台積電終於順應潮流漲價了，以彌補之前 2020、2021 年資本支出的錯配，以及挽救毛利率。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.28%，暫報每股 152.92 美元，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.27%，暫報每股 120.81 美元。