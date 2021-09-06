〈台股盤前〉電子股領掌攻堅大旗 指數維持多頭格局

台股上周在電子股領軍，三大法人大買台股千億元，指數單周大漲逾 300 點，創本波反彈新高，順利收復季線，法人表示，台股近期主軸與半導體相關，並領掌大盤多頭攻堅大旗，可望維持多方格局。

市場消息方面，面板報價 8 月下旬大幅回檔後，通路商透露，最快今日公布的 9 月上旬報價持續「雪崩」，跌勢並進一步擴大，32 吋以上電視面板最大跌幅恐逾 15%，累計不到一個月吃光近半年漲幅。

面板報價跌勢明確，面板廠為求守住獲利，對成本態度轉趨保守，基本上能降就降，即便不降也不能上漲，零組件業者如驅動 IC 等上游供應鏈，第四季價格再漲空間相對有限。

高盛證券指出，由於台積電先進製程獨大，國際客戶的需求能見度已直達明、後年，預期台積電報價還會持續上調，將目標價升至 1014 元的歷史新高紀錄。

全球運輸旺季遭遇塞港問題，全球大型貨櫃航商 10 月綜合費率附加費 (GRI) 再喊漲，推升遠東到北美線運價再創高；包括長榮、陽明、中遠等國際大型航商，均不約而同調漲 10 月 GRI，第 4 季運價恐續創新高。

光學元件廠大立光仍受手機零組件缺料干擾，8 月營收小幅回升到 40.12 億元，月增 5.49%，為 7 個月來新高，年減 20.29%，前 8 月營收 297.45 億元，年減 16.28%，大立光預估，9 月營收將持續回升。

法人表示，台股先前回測 5 月低點期間，受到國內外雜音干擾，隨著低接買盤回籠，加上晶圓代工價格訊息，電子股重回主流，大盤已收復失土，可望維持多方整理格局。