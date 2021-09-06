新北幼兒園染疫恐擴大 全台二級警戒延至9/20

國內本土新冠肺炎今 (6) 日一口氣增加 9 例，全在新北市 1 家幼兒園內，指揮官陳時中坦言，園內密切接觸，後續恐有更多個案，此外，2 名長榮確診機師及家戶群聚染疫兒子基因定序出爐，確定為 Delta 變種病毒，指揮中心宣布，至 9 月 20 日止，維持疫情二級警戒。

新北某幼兒園日前有 1 名老師確診，今天再新增 9 人染疫，其中 8 人為幼童、1 人是幼童母親，陳時中說，園內密切接觸多人，相信個案可能會更多，且該幼兒園晚上變成安親班，已請新北市按照嚴格標準匡列及隔離，此案已匡列 109 人，將持續疫調。

指揮中心表示，雖然國內疫情趨緩，但仍有零星不明感染源的本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自 9 月 7 日至 9 月 20 日，維持疫情警戒標準為第二級，集會活動人數上限維持室內 80 人、室外 300 人。

Delta 變種病毒再次進入社區，長榮同班機執勤的機師案 16119、案 16120 及其染疫子案 16122，基因定序結果出爐，皆為 Delta 變異株，但與先前確診的案 16066 機師的基因序列不同，顯示這兩組染疫關係不大。

輝瑞 BNT 疫苗陸續運抵台灣，完成檢驗封緘後，校園即可開打，教育部預估，全國符合施打的滿 12 歲至未滿 18 歲青少年約有 125 萬人，包括國中、高中、五專前三年學生，將以校園集中接種為主，接種後如有不良反應，可申請疫苗假，以 3 天為原則。