林智堅拋新竹縣市合併 楊文科贊成升格第七都

新竹市長林智堅拋出大新竹縣市合併議題，他認為，都市發展、防疫工作都需要透過縣市合作一起來解決；新竹縣長楊文科今 (6) 日也表示，贊成新竹縣市合併升格為第七都 (直轄市)，他認為，當前《財政收支劃分法》及《地方行政機關組織準則》，讓新竹縣市民眾遭受了不公平的待遇。

林智堅表示，竹科是全球最重要的半導體產業聚落，特別是美中貿易戰、全球供應鏈重組，更突顯台灣半導體產業的重要性，讓大新竹成為半導體地緣政治的心臟地帶。

楊文科指出，過去 20 多年來，新竹縣人口數從 43 萬 3767 人，大幅成長到 57 萬 3385 人。大新竹地區高科技產業蓬勃發展，新竹縣市對於台灣稅收的貢獻，遠高於台北市以外的縣市，但稅金都被拿來建設到其他直轄市地區 (六都)。

目前各縣市中央統籌分配稅款比率，是依照 1999 年 1 月 25 日修正通過的《財政收支劃分法》所擬定，六都直轄市占了 71.02%，其餘 16 縣市分配剩餘的 29.98%。楊文科說，新竹縣人口雖大幅成長約 14 萬人，但僅能分配 1.79%、約 44 億元，縣民平均獲配財源 8050 元，排名全國倒數第 2 低。

根據《地方制度法》規定，升格直轄市要有二項條件，一、人口數達到 125 萬人以上，二、在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區置之。

楊文科指出，新竹縣市是台灣矽谷，可以成為台灣的科技首都，但目前的人口數約 102 萬餘人 (新竹縣 57 萬 3385 人，新竹市 45 萬 2807 人)，距離 125 萬還有段距離。

楊文科表示，為了早日完成新竹縣市合併升格為第七都的目標，建議內政部提出《地方制度法》修正草案，將升格為直轄市的人口數門檻，降為 100 萬人。在沒有完成修法前，新竹縣市合併仍僅是省轄市，他認為，人 (組織員額) 跟錢 (統籌分配款) 都沒有增加，合併的效益不大。

