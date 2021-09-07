明年全球衛星產值將達2950億美元 SpaceX將來台提供服務

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，2022 年全球衛星市場產值將達 2950 億美元，年增 3.3%，其中，美國 SpaceX 看重台灣的特殊位置，已與國家通訊傳播委員會 (NCC)、中華電 (2412-TW) 等業者接洽，雙方有望透過地面基地台，提升衛星傳送速度。

TrendForce 研究顯示，全球衛星市場目前以低軌衛星 (LEO) 最具發展優勢，由於低軌衛星距離地面較近，相較於高軌衛星 (HEO) 與中軌衛星 (MEO)，更具備低延遲、低輻射、低成本等特性。

此外，低軌衛星不需架設基地台，偏遠地區也可接收訊號，訊號覆蓋不受山區、海上、沙漠等地形限制，故可與移動通訊 5G 互補，彌補 5G 與地面行動通訊未能傳輸地區。

目前以美國特斯拉 (Tesla) 旗下太空企業 SpaceX，申請發射數量最大宗，其他主要衛星運營商包含美國 Amazon、英國 OneWeb、加拿大 Telesat 等；全球衛星發射數量以美國地區運營商持逾 1000 顆為最多，占全球超過 50%。

美國 SpaceX 看重台灣於亞洲銜接北亞及東南亞的特殊位置，已與 NCC、中華電等業者接洽；近期中華電更確定宣布與美國 SpaceX 攜手合作，且表示有望不僅侷限於地面站，是全面業務合作。Starlink 預期 2022 年將於台灣提供服務，中華電以代理方式販售。

SpaceX 以在全球發射逾 1800 顆衛星，加上中華電在全台灣具備 1.8 萬座基地台，有望倚賴地面行動基地台覆蓋，提升衛星傳送速度。

目前低軌衛星存在地面站天線追蹤難度高的痛點，以布建地面站為主的台廠可望因此受惠。台灣衛星相關廠商過去多數專注於中、高軌衛星相關設備與零組件，隨著低軌衛星市場興起，台廠包含台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、公準、穩懋、群電、台光電、華通、昇貿等皆成為 SpaceX Starlink(星鏈計畫) 供應商。