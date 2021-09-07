宸鴻手機、平板拉貨放緩 8月營收79億元今年次低

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (7) 日公布 8 月營收，受客戶手機、平板拉貨動能放緩，單月營收回落至 79.33 億元，月減 13%、年減 20.9%，為今年單月次低，累計今年前 8 月營收達 708.21 億元、年減 9.8%，隨著客戶新品推出，法人預期，宸鴻 9 月營收將有機會重回百億元大關。

宸鴻表示，8 月營收較 7 月、去年同期大幅滑落，主因客戶在新品推出前夕，放緩拉貨動能，加上去年同期手機業務基期較高，今年手機出貨減少，且多以舊機款為主。

展望本季，宸鴻看好，下半年產業將迎傳統旺季，平板、筆電出貨都將回溫，法人估 9 月營收可望重回百億元，第三季將季增 10-15%，達約 270-280 億元，營益率則維持 0.5-1% 水準。

宸鴻指出，下半年筆電、平板可望維持上半年強勁動能，雖然零組件長短料讓客戶調整產品，但上下半年營收比重約是 5:5，且受惠產品組合轉佳下，下半年營運可望優於上半年。

產能方面，宸鴻去年計畫擴充液晶面板模組 (LCM) 產線約四倍產能，據了解，已在今年第二季全數開出，但受客戶產品線調整，目前產能利用率僅達約 5 成，預期第四季才可提升至滿載。