陽明迎新船 9月下旬投入美國線添營運新動能

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 向船東正榮汽船租入的第 7 艘全新 11000TEU 級貨櫃輪「起明輪」(YMTopmost)，今 (7) 日舉辦新船命名典禮儀式，將在 9 月 24 日起投入美國線運營，在目前船艙一位難求、運價屢創新高的市況下，挹注新營運動能可期。

陽明說明，為因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建 14 艘 11,000TEU 級貨櫃輪，起明輪為此系列第 7 艘交付的新船，命名後將於 22 日正式竣工交付，該船型可裝載約 11860 個 20 呎標準貨櫃，配備有 1000 個冷凍櫃插座，並配置脫硫器、壓艙水處理器和岸電系統等多項環保設備。

陽明說明，此系列貨櫃輪自去年起逐步竣工交付，目前已有 6 艘新船投入跨太平洋航線營運，在近期貨櫃航運市場暢旺之際，有助紓緩急遽攀升承載需求，並藉此加速船隊汰舊換新，使整體船齡年輕化，並達到節能省油、降低單位成本綜效。

起明輪交付後，將配合 THE 聯盟航線規劃，於 9 月 24 日投入聯盟亞洲往返美洲的 PS6 航線，靠港依序為青島–寧波–釜山–洛杉磯–奧克蘭–神戶–青島。