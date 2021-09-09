〈紐約匯市〉美元升值 但漲幅因Fed官員鴿派談話受抑制 

美元對主要貨幣周三 (8 日) 上揚，但漲幅因聯準會 (Fed) 官員對經濟前景的鴿派看法受抑制，投資人也觀望周四的歐洲央行 (ECB) 會議。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，勞動力市場需要更多進展，才能讓 Fed 充分就業目標需要的「進一步實質進展」。

同時，Fed 周三公布轄下 12 個區域聯準銀行的調查，結果顯示，7 月初到 8 月 30 日之間，美國經濟成長略為放緩，主因是 Delta 病毒導致民眾外出用餐、旅遊減少。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.14% 至 92.66，稍早一度漲到 92.86，是 8 月 27 日來最高。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「Fed 明顯將在未來幾個月觀望經濟狀態。威廉斯略偏鴿派的談話，顯示他支持 Fed 最快也要等到 12 月才會宣布縮減購債。」

美國 10 年期公債殖利率下降到 1.33%，稍早一度觸及 1.38%。上周五美國公布 8 月非農就業報告遠遜於市場預期，但工資通膨遠高於預期，殖利率持續上揚至今。

德意志銀行總體策略師 Alan Ruskin 說：「最差情況是，出現名目工資漲幅仍落後消費者物價漲幅的極端周期... 名目工資正在努力追趕物價，這就是工資 - 物價螺旋式上升的情況。」

美國勞工部周三公布，7 月職缺數逼近 1100 萬個歷史新高。

ECB 會議登場前夕，歐元兌美元略為走軟，貶值 0.13% 至 1.1823 美元。ECB 官員 Robert Holzmann 周三接受 Eurofi 雜誌訪問時說，該央行可能比多數人預期更早收緊政策，因為通膨壓力可能較為持久。

分析師預期，ECB 的緊急疫情資產購買計畫 (PEPP) 規模可能從目前的每月 800 億歐元，減少到低至每月 600 萬歐元，明年初進一步減少購買，並於明年 3 月結束。

加幣也偏弱，反映全球經濟前景惡化，即使加拿大央行 (BoC) 在周三決策會議上淡化國內經濟軟著陸的影響。Boc 維持貨幣政策不變。

英鎊下滑，英國政府周二宣布加稅，為醫療支出和社會照護支出籌措財源。

比特幣試圖反彈，但未能如願，紐約尾盤下跌 1.22% 至 46,283 美元。

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