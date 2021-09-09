中國8月份PPI年增率擴大至9.5% 超出預期

周四 (9 日) 中國統計局公布 8 月份 PPI 年增 9.5%，預期 9%，前期 9%；工業生產者購進價格年增 13.6%，前期 13.1%。1—8 月平均 PPI 年增率 6.2%，1—7 月年增 5.7%；1—8 月工業生產者購進價格上漲 8.6%，1—7 月年增 7.9%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局指出在 8 月份 9.5% 的年增率中，去年價格變動的影響約為 1.8 個百分點，比上個月下滑 0.3 個百分點；新漲價影響約為 7.7 個百分點，擴大 0.8 個百分點。

中國統計局提到，8 月份受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格年增率有所擴大。

8 月份 PPI 的年變化中，生產資料價格上漲 12.7%，漲幅擴大 0.7 個百分點；生活資料價格上漲 0.3%，漲幅與上月相同。

中國統計局稱 8 月份主要產業中，煤炭開採和洗選業、黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業價格漲幅介於 21.8%～57.1% 之間，合計影響 PPI 上漲約 7.9 個百分點，超過整體漲幅的八成。

當中，煤炭開採和洗選業、化學原料和化學製品製造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格年增幅分別擴大 11.4、2.7 和 1.1 個百分點，是年增率漲幅擴大的主要原因。

