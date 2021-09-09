 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

看好原物料 就該這樣買

鉅亨網新聞中心
看好原物料 就該這樣買。(圖：AFP)
看好原物料 就該這樣買。(圖：AFP)
Tag
原物料巴西股市定期定額投資鉅亨買基金

儘管全球仍受到疫情所苦，部份開發中國家疫苗取得與施打慢於原先預期，但原物料價格仍居高不下，今年以來漲幅已經來到 25.7%。明年全球疫苗產能將增加至 222 億劑，加上美國的大規模財政刺激政策也可望於年底前通過，「鉅亨買基金」認為原物料價格的漲勢還沒結束，而看好原物料價格的人，可用定期定額方式買進巴西股票型基金。

1. 相較原物料類股，巴西股市上漲時波動更大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採MSCI巴西與MSCI世界原物料類股指數，資料日期:2021/9/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 巴西與 MSCI 世界原物料類股指數，資料日期: 2021/9/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

原物料為巴西重要出口來源，因此，巴西股市與原物料類股走勢都與原物料價格息息相關。從上圖可看出，巴西股市近一年表現與原物料類股近一年表現高度相關（相關係數為 0.73），當原物料類股上漲時，巴西股市通常也有好表現。兩者除了走勢相近外，當兩者上漲時，巴西股市的漲幅通常更高（巴西與原物料類股正報酬時的標準差分別為 30% 與 15%）。因此，看好原物料價格時，波動度較高的巴西股市是更好選擇。

2. 巴西股市週期短，漲跌幅驚人

從 1990 年以來，巴西股市可以拆成 7 個上漲週期與 7 個下跌週期。上漲週期平均長度為 32 個月，平均累積漲幅為 383%；下跌週期平均持續 18 個月，平均累積下跌 55%。以歷史表現來看，巴西股市的特色就是平均上漲週期較短、下跌週期相對較長，不管是累積或是年化漲跌幅卻都很驚人。如何克服股價的大幅波動，是投資巴西股市的關鍵。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採MSCI巴西指數，資料日期:2021/9/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 巴西指數，資料日期: 2021/9/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 用定期定額降低大跌機率，抱得住才是贏家

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採MSCI巴西指數，資料期間:1987-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 巴西指數，資料期間: 1987-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

巴西股市短期漲跌幅驚人，就算買在低點，仍可能因為受不了短期震盪而賣出，並錯失之後的漲幅。因此，如巴西這種波動度超大的股市，如何降低波動度並耐心持有，是投資成果好壞的關鍵。從 1987 年以來，單筆投入與定期定額扣款巴西股市，3 年後下跌幅度超過 20% 的機率分別為 26% 與 18%，下跌幅度超過 30% 的機率則為 15% 與 9%。定期定額可降低大幅虧損的機率，且就算都是下跌 30% 的情況，也可繼續扣款來降低平均持有成本（過去最差的情況下，再扣 19 個月就可回到正報酬），心理壓力小於單筆申購。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

分批買進，降低股市波動
巴西股市本身波動度較高，且上漲與下跌的平均週期較短，定期定額扣款有助降低衝動賣出的機率。就算遇到下跌時也不要停扣，耐心等待巴西股市反彈，是投資巴西股市的關鍵策略。

鉅亨精選基金

>> 施羅德環球基金系列－拉丁美洲 (美元)A1 - 累積

>> 法巴巴西股票基金 C (美元)

>> 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AC

 

「鉅亨買基金」獨立經營管理
本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。
基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw
公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00

 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞