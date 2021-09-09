〈五倍券來了〉電商、外送平台有條件納入 設專區、祭優惠挺在地店家

振興五倍券樣張今 (9) 日正式出爐，10 月 8 日起正式上路，經濟部長王美花表示，國內綜合電商、外送平台有條件納入使用範圍，主要因為業者拿出誠意，願意挺在地店家、小農，包括設立專區、提供廣告優惠或免上架費等。

五倍券紙本券一套十張，面額為 3 張 1000 元、2 張 500 元、5 張 200 元。王美花說明，此次與三倍券不同之處，就是要支持受疫情影響的在地生產小店家、在地小農、餐飲業、庇護工場等，因此，綜合電商、外送平台將有條件納入五倍券使用範圍。

王美花指出，由於電商平台承諾，將設立專區、提供廣告優惠，或是減少上架費、降低手續費等不同優惠方案，包括 momo、蝦皮購物、PChome、東森購物、博客來、生活市集等業者，有符合優惠門檻者，才開放參與五倍券。

外送平台方面，業者也承諾推出免上架費、提供行銷優惠措施，包括 foodpanda、Cutaway 卡個位等平台。

王美花指出，此次五倍券整體行政費用 20.85 億元，比三倍券的 22 億元更低，其中印製費每張 2.7 元，較上次降了 0.22 元，兌付手續費每張 4.5 元，較上次減少 0.5 元，系統開發及簡訊費 8500 萬元，省下 1200 萬元，分裝作業收容人服務費每份 2.5 元，提高 1.5 元。

對於找零議題，王美花指出，紙本券有印上不得找零條件，是指顧客不可要求店家找零，但店家可彈性決定是否找零，政府目的是要鼓勵店家能適時再推出加碼優惠來增加消費，因此，找不找零要尊重店家意願。

經濟部加碼振興推出好食券 500 元，王美花表示，為了鼓勵消費者綁定數位五倍券，前 400 萬名就可獲得好食券，可用於餐飲業、糕餅業、夜市、市場等店家。

經濟部近來也積極推廣市場、夜市數位轉型，新增使用行動支付獎勵，每攤 1800 元，若是自治會共同推，數位普及率提高一定比例後，發給自治會 / 管委會獎勵金 3000 至 1 萬元，經濟部預估，將提高行動支付普及率 2-3 倍。