台電首座雲端資料中心落腳彰化 估2024年完工啟用

因應國際減碳趨勢，台電今 (9) 日舉行彰化首座雲端資料中心開工動土典禮，預計 2024 年完工啟用，台電表示，未來將有大量再生能源併網，正積極發展智慧電網，預期彰化雲端資料中心上線後，將可儲存 100 萬 TB 以上資料，協助電力調度、穩定供電。

台電董事長楊偉甫表示，首座雲端資料中心落腳彰化，將進一步發展國內智慧電網，同時利用資訊智慧化服務，提高再生能源發電預測精準度，估彰化雲端資料中心將可儲存 100 萬 TB 以上資料，相當台電 80 年的智慧電網大數據分析資料，提升客服中心、民眾停電查詢等效率。

台電選定彰化建置雲端資料中心，也是繼谷歌 (GOOG-US) 2013 年在彰濱工業區設置資料中心後，再度有大型雲端資料中心進駐，彰化縣長王惠美今日也出席動土典禮，看好將為彰化在地創造就業機會、強化資訊軟實力。

台電也補充，新資料中心將 100% 使用彰化綠電，包含彰濱太陽光電場、離岸風電所生產電力，也規劃導入美國綠建築協會能源與環境設計領導認證 LEED、台灣黃金級綠建築標章，預期較傳統機房可減少約 25% 電力耗損，估每年省下 700 萬度電、減少 3500 公噸二氧化碳排放，相當 9 座大安森林公園碳吸附量。