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〈五倍券來了〉政院通過追加特別預算1600億元 發五倍券需1206.9億元

鉅亨網新聞中心
政院通過追加特別預算1600億元 發五倍券需1206.9億元。(圖：取自行政院直播)
政院通過追加特別預算1600億元 發五倍券需1206.9億元。(圖：取自行政院直播)
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五倍券振興行政院特別預算經費經濟部衛福部防治

行政院會今 (9) 日拍板新冠肺炎特別預算第 4 次追加，編列 1600 億元，全數舉借債務支應，其中，經濟部追加 1206.9 億元振興預算最高，將用來辦理刺激消費的五倍券措施，其他部會的振興券合計編列 66 億元，追加預算案將送立法院審議。

主計總處公務預算處長張惟明說明，第 4 次追加預算所需財源 1600 億元，全數舉債支應，其中振興經費占比最大、達 1273.1 億元，防治經費 189.1 億元，紓困經費 137.8 億元。

以各機關預算編列情形來看，經濟部編列 1206.9 億元，用來辦理五倍券措施，其他部會也加碼推出振興券，交通部編列 23.1 億元辦理國旅券，並獎勵旅行業推動主題遊程，文化部藝 Fun 券編列 16.1 億元，農遊券 13 億元，動滋券 10 億元，客庄券、i 原券編列預算各 2 億元。

追加紓困預算方面，衛福部編列 106.5 億元辦理民眾急難紓困救助，為各部會中最高；教育部也編列 15.7 億元，辦理短期補習班、兒童課後照顧服務中心、運動事業員工薪資及營運成本補貼等；交通部編列 13 億元，辦理受疫情影響計程車、遊覽車客運業及導遊、領隊薪資補貼等。

防治預算的部分，衛福部編列 187.6 億元，其中，用來提升檢驗量能、辦理防疫諮詢專線及設置社區篩檢站等預算就高達 140.3 億元，辦理疫苗施打 31.1 億元，施行病患隔離治療等 11.6 億元，藥品採購 4.6 億元。

依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規範，特別預算總額上限 8400 億元，期限至明年 6 月 30 日。主計長朱澤民表示，特別預算總額已用罄，目前沒有再追加的打算，因為要拉高總額，必須要先修正特別條例，一旦因疫情變化有追加預算的需求，行政院會跟各部會協商評估必要性。

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