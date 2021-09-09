通膨寫10年新高之後 歐洲央行也面臨政策調整難題

市場參與者正密切關注歐洲央行本周會議，因為在通膨飆升和經濟穩健成長的情況下，預計他們將開始討論減少貨幣刺激的方式。

央行內部和外部的一些人認為，由於全球供應鏈問題推高了各種商品的價格，歐洲央行現在是行動的時候了，但是新冠肺炎疫情的不確定性仍然存在，增添了決策的變數。

德國貝倫貝格銀行 (Berenberg Bank) 首席經濟學家 Holger Schmieding 預計，周四的會議將不會宣布何時以及如何逐步取消「疫情緊急購買計畫」(PEPP)，以及是否會加強標準資產購買計畫 (APP)。這些關鍵決定會引起很大的爭議，因此會延到 12 月的會議上再議。

歐洲央行在去年 3 月疫情爆發後，制定了一項新的資產購買計畫，即 PEPP，它將在 2022 年 3 月結束，共購買潛在規模 1.85 兆歐元 (2.19 兆美元) 資產。

Schmieding 補充說，目前歐洲央行據此每月購買價值 800 億歐元的債券，在周四會議結束時，可能會減少到 700 億歐元。

歐元區的通貨膨脹率在 8 月份創下 10 年新高，至 3%。另外，第二季歐元區 GDP 達到 2%。這些因素可能會推動歐洲央行提升歐盟的成長預測。

但是，市場上卻仍有疑慮。Pictet Wealth Management 的歐洲央行觀察家 Frederik Ducrozet 表示，從前瞻性來看，因 Delta 變種病毒影響下，中國經濟放緩且聯準會縮減的擔憂揮之不去，目前還不清楚歐洲央行對減少貨幣刺激能變得有多積極。

值得注意的是歐洲央行管理委員會內部的意見分歧。雖然有像德國央行 Jens Weidmann 這樣的人，公開警告高通膨風險，但像法國的 François Villeroy de Galhau 等其他人，則強調融資條件的改善。